Завтра ожидаются дождь, туман и ветер

Обнародован прогноз погоды на 20 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в течение дня местами ожидаются переменные осадки. В отдельных местах полуострова осадки могут быть обильными. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 7-11° тепла. Атмосферное давление опустится с 768 мм рт.ст. до 765 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах ожидаются переменные осадки, местами возможны непродолжительные интенсивные осадки. В отдельных местах временами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 9-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° градусов тепла.