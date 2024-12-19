https://news.day.az/society/1716649.html Сколько дней продлятся осадки в Азербайджане? Осадки в Баку и на Абшеронском полуострове продолжатся до утра 21 декабря. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. В некоторых частях полуострова могут быть кратковременные ливни. С 20 по утро 21 декабря осадки ожидаются в восточных районах Азербайджана.
Сколько дней продлятся осадки в Азербайджане?
Осадки в Баку и на Абшеронском полуострове продолжатся до утра 21 декабря.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
В некоторых частях полуострова могут быть кратковременные ливни.
С 20 по утро 21 декабря осадки ожидаются в восточных районах Азербайджана. В отдельных местах возможны дожди, а в горных районах - снегопады.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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