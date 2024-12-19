Сколько дней продлятся осадки в Азербайджане?

Осадки в Баку и на Абшеронском полуострове продолжатся до утра 21 декабря.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В некоторых частях полуострова могут быть кратковременные ливни.

С 20 по утро 21 декабря осадки ожидаются в восточных районах Азербайджана. В отдельных местах возможны дожди, а в горных районах - снегопады.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az