Житель Баку стал жертвой кражи стада овец

В полицию поступила информация о краже, произошедшей на территории Сабунчинского района Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники 15-го отделения Сабунчинского районного управления полиции выяснили, что 16 декабря у жителя поселка Пиршаги было похищено 31 овца на общую сумму 9 300 манатов.

В результате расследования правоохранители установили и задержали подозреваемого - 52-летнего Дж.Гаджиева, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

По данному факту проводится расследование.