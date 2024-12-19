https://news.day.az/society/1716736.html Житель Баку стал жертвой кражи стада овец В полицию поступила информация о краже, произошедшей на территории Сабунчинского района Баку.
Житель Баку стал жертвой кражи стада овец
В полицию поступила информация о краже, произошедшей на территории Сабунчинского района Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники 15-го отделения Сабунчинского районного управления полиции выяснили, что 16 декабря у жителя поселка Пиршаги было похищено 31 овца на общую сумму 9 300 манатов.
В результате расследования правоохранители установили и задержали подозреваемого - 52-летнего Дж.Гаджиева, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
По данному факту проводится расследование.
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