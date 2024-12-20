https://news.day.az/society/1716783.html Пожар в Сумгайыте В городе Сумгайыт в подвальном помещении девятиэтажного жилого дома произошел пожар. Как передает Day.Az, очагом возгорания стал электрощитовая площадью 40 м². Огонь уничтожил один электрический счетчик, четыре защитных выключателя и шесть погонных метров электрического кабеля.
Пожар в Сумгайыте
В городе Сумгайыт в подвальном помещении девятиэтажного жилого дома произошел пожар.
Как передает Day.Az, очагом возгорания стал электрощитовая площадью 40 м². Огонь уничтожил один электрический счетчик, четыре защитных выключателя и шесть погонных метров электрического кабеля.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, жилые квартиры удалось защитить от огня.
Пожар был оперативно ликвидирован силами противопожарных подразделений.
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