Пожар в Сумгайыте

В городе Сумгайыт в подвальном помещении девятиэтажного жилого дома произошел пожар.

Как передает Day.Az, очагом возгорания стал электрощитовая площадью 40 м². Огонь уничтожил один электрический счетчик, четыре защитных выключателя и шесть погонных метров электрического кабеля.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, жилые квартиры удалось защитить от огня.

Пожар был оперативно ликвидирован силами противопожарных подразделений.