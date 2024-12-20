В Абшеронском районе сносят мост

В поселке Сарай начался демонтаж моста, соединяющего город Сумгайыт с поселком Сарай.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Unikal", автомобильное движение полностью заблокировано, и проезд приостановлен.

Отметим, что специалисты соответствующих организаций провели совместную проверку моста, который был построен в 1970-х годах и соединяет Сумгайыт с поселком Сарай. Вопрос был вынесен на обсуждение Совета по транспортной координации. По результатам обследования и испытаний моста было установлено, что в конструкции имеются дефекты, которые могут снизить его грузоподъемность, и что мост находится в аварийном состоянии.

На основе экспертных заключений и итогов обсуждений в Совете по транспортной координации было принято решение о демонтаже моста и строительстве нового на его месте.