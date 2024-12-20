МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с правилами противопожарной безопасности во время празднования Нового года.

Как сообщили Day.Az, в обращении говорится, что рекомендуется обеспечить надежное крепление украшенных елок к полу в домах и местах торжеств, не допускать контакта елочных веток с потолком и стенами. Следует использовать при подсветке исправные и соответствующие стандартам электрические приборы и устройства, не рекомендуется украшать елку легковоспламеняющимися игрушками и устраивать фейерверки в закрытых помещениях.

МЧС также призывает не проводить новогодние мероприятия в помещениях, расположенных выше второго этажа. Рекомендуется отмечать Новый год в помещениях с невоспламеняющимися стенами, окна не должны иметь металлических решеток, на запасной двери должна быть установлена электрическая табличка с зеленой подсветкой и надписью "Выход", двери комнаты должны обязательно открываться наружу, количество людей не должно быть больше предусмотренного. Во время праздничных мероприятий нельзя полностью отключать свет, одежда не должна быть легковоспламеняющейся, в помещении должны быть огнетушители.