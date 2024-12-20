https://news.day.az/society/1716877.html Пожар в жилом доме в Абшеронском районе - ВИДЕО На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в квартире многоэтажного здания, расположенного в поселке Сарай Абшеронского района.
Пожар в жилом доме в Абшеронском районе - ВИДЕО
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в квартире многоэтажного здания, расположенного в поселке Сарай Абшеронского района.
Как сообщает Day.Az, в связи с происшествием к месту возгорания были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны и Сумгайытского регионального центра МЧС.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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