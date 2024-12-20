Пожар в жилом доме в Абшеронском районе

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в квартире многоэтажного здания, расположенного в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщает Day.Az, в связи с происшествием к месту возгорания были направлены силы и средства Государственной службы пожарной охраны и Сумгайытского регионального центра МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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