В Азербайджане ожидается снег

Обнародован прогноз погоды на 21 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в отдельных местах могут быть кратковременные осадки. Ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых восточных районах ожидаются переменные осадки, на горных территориях возможен снег, местами временами туман, умеренный западный ветер.

возможны непродолжительные интенсивные осадки. В отдельных местах временами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az