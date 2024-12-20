Когда в Азербайджан придет зима?

Завтра, 21 декабря 2024 года, в 13:20:30 по бакинскому времени в Азербайджан придет зима.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, зимнее солнцестояние ознаменует начало этого сезона.

В этот момент ось вращения Земли образует максимальный угол с направлением к Солнцу, и Солнце достигает минимальной высоты над горизонтом (26°.2) в полдень. В Северном полушарии начинается зима, а в Южном - лето.

21 декабря станет самым коротким днем года, продолжительность светового дня составит 9 часов 17 минут 22 секунды, а самой длинной ночью - 14 часов 42 минуты 38 секунд. Продолжительность зимы в 2024 году составит 88 дней 23 часа 40 минут 55 секунд.