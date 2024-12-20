В Баку раскрыта схема мошенников, покупавших электронику за фальшивые деньги

В Баку полиция провела операцию против группировки, занимающейся куплей-продажей мобильных телефонов и электроники с использованием поддельных денежных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в полицию обратился один из жителей столицы, заявивший, что четверо неизвестных купили у него три мобильных телефона за 5000 долларов США, которые позже оказались поддельными.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 10-го отдела Гарадагского РУП, были задержаны подозреваемые: 41-летний Эльнур Исмаилов, 60-летний Ирадж Насруллаев, 44-летний Асиф Велиев и 33-летний Ильхам Мамедов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе которого устанавливается источник поддельной валюты.