https://news.day.az/society/1717050.html В Азербайджане введены правила для формирования комиссии по конкуренции Утверждены "Правила создания, состава комиссии по конкуренции, рассмотрения дел комиссией по конкуренции и принятия решений". Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.
В Азербайджане введены правила для формирования комиссии по конкуренции
Утверждены "Правила создания, состава комиссии по конкуренции, рассмотрения дел комиссией по конкуренции и принятия решений".
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.
Данные правила разработаны в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики о конкуренции и устанавливают требования к формированию комиссии по конкуренции, ее правам и обязанностям, организации деятельности, порядку проведения заседаний, протоколам заседаний и принятым решениям.
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