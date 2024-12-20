Иранец, разыскиваемый Азербайджаном, арестован в Омане

Принимаются меры по экстрадиции задержанного в Омане гражданина Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана, передает Day.Az.

"Ходатайство Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики об экстрадиции гражданина Исламской Республики Иран Азадфара Мехди Мохаммадреза, объявленного в международный розыск по линии Интерпола, было удовлетворено Апелляционным судом Маската Султаната Оман в соответствии с принципом взаимопомощи международного права.

Так, в связи с выявленными основательными подозрениями в совершении данным лицом мошенничества с причинением значительного ущерба, а также в связи с принятием решения о привлечении его в качестве обвиняемого, он был объявлен в международный розыск, так как скрывался от следствия. Данное лицо было идентифицировано и арестовано в Омане в мае 2024 года. В настоящее время принимаются необходимые меры для его экстрадиции", - говорится в сообщении.