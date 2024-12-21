https://news.day.az/society/1717111.html Землетрясение на азербайджано-армянской границе По данным Бюро исследований землетрясений, на границе Азербайджана и Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 3. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы. Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км 21 декабря 2024 года в 03:03 по местному времени.
Землетрясение на азербайджано-армянской границе
По данным Бюро исследований землетрясений, на границе Азербайджана и Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км 21 декабря 2024 года в 03:03 по местному времени.
Третье землетрясение имело магнитуду 3.8. Сообщается, что толчки были зафиксированы на глубине 12 км 21 декабря 2024 года в 03:07 по местному времени.
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