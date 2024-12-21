Землетрясение на азербайджано-армянской границе

По данным Бюро исследований землетрясений, на границе Азербайджана и Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 км 21 декабря 2024 года в 03:03 по местному времени.

Третье землетрясение имело магнитуду 3.8. Сообщается, что толчки были зафиксированы на глубине 12 км 21 декабря 2024 года в 03:07 по местному времени.