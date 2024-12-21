В Азербайджане в ДТП погиб мотоциклист

В Агстафинском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб.

Как сообщает Day.Az, житель села Джаналлы Э. Гаджимамедов, 1963 года рождения, за рулем автомобиля "ВАЗ" сбил мотоциклиста, 19-летнего Р. Садыхзаде. Молодой человек скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.