https://news.day.az/society/1717138.html

В Азербайджане в ДТП погиб мотоциклист

В Агстафинском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб. Как сообщает Day.Az, житель села Джаналлы Э. Гаджимамедов, 1963 года рождения, за рулем автомобиля "ВАЗ" сбил мотоциклиста, 19-летнего Р. Садыхзаде. Молодой человек скончался на месте происшествия.