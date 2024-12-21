https://news.day.az/society/1717138.html В Азербайджане в ДТП погиб мотоциклист В Агстафинском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб. Как сообщает Day.Az, житель села Джаналлы Э. Гаджимамедов, 1963 года рождения, за рулем автомобиля "ВАЗ" сбил мотоциклиста, 19-летнего Р. Садыхзаде. Молодой человек скончался на месте происшествия.
В Азербайджане в ДТП погиб мотоциклист
В Агстафинском районе произошло ДТП, в результате которого один человек погиб.
Как сообщает Day.Az, житель села Джаналлы Э. Гаджимамедов, 1963 года рождения, за рулем автомобиля "ВАЗ" сбил мотоциклиста, 19-летнего Р. Садыхзаде. Молодой человек скончался на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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