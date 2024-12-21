МВД предупредило о волне кибермошенничества

- более 100 тысяч манатов за сутки

Настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону или через SMS конфиденциальные данные, такие как PIN-код, CVV-код на обратной стороне карты или другие личные сведения. Подобные запросы исходят исключительно от мошенников.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что в последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда преступники звонят с международных номеров, представляются банковскими работниками и, используя якобы "подозрительную активность" на карте, пытаются получить у граждан секретную информацию.

Только 19 и 20 декабря с десятков карт были украдены суммы, включая 50000, 13000, 10000, 8650, 8400, 4715, 4700, 7250, 4000, 3900, 3572, 3500, 2360, 2340, 2396, 2397, 2300, 2200, 1960, 1886, 1500, 1480, 1480, 1300, 1150, 900, 850, 750, 740, 570, 410, 400, 378, 200, 170, 130, 100, 97, 51, 50 манатов.

Некоторые пострадавшие, поверив мошенникам, предоставили им данные своих карт, думая, что таким образом банк сможет проверить их на наличие подозрительных операций. В результате все счета жертв были опустошены.

"Никогда не передавайте незнакомым людям информацию о вашей банковской карте, так как их единственная цель - украсть ваши деньги", - подчеркнул Э. Гаджиев.