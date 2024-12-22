В Хачмазе обнаружен труп женщины

В Хачмазском районе в одном из частных жилых домов обнаружен труп женщины.

Как передает Day.Az, установлено, что труп принадлежит 53-летней Хаджар Султановой.

Труп Х. Султановой было направлено на судебно-медицинскую экспертизу и патологоанатомическое исследование в Хачмазский районный отдел судебно-медицинского и патологического анатомического объединения.

В настоящее время выясняются причины ее смерти. По факту происшествия в Хачмазской районной прокуратуре начато расследование.