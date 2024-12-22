https://news.day.az/society/1717411.html В Хачмазе обнаружен труп женщины В Хачмазском районе в одном из частных жилых домов обнаружен труп женщины. Как передает Day.Az, установлено, что труп принадлежит 53-летней Хаджар Султановой. Труп Х.
В Хачмазе обнаружен труп женщины
В Хачмазском районе в одном из частных жилых домов обнаружен труп женщины.
Как передает Day.Az, установлено, что труп принадлежит 53-летней Хаджар Султановой.
Труп Х. Султановой было направлено на судебно-медицинскую экспертизу и патологоанатомическое исследование в Хачмазский районный отдел судебно-медицинского и патологического анатомического объединения.
В настоящее время выясняются причины ее смерти. По факту происшествия в Хачмазской районной прокуратуре начато расследование.
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