Жизнь без боли

Боль в спине - изнурительное и неприятное состояние, от которого страдает огромное количество людей, часто мешающее повседневной жизни и продуктивности. Для тех, кто ищет эффективные и инновационные решения этой проблемы, Швейцария предлагает медицинское обслуживание мирового класса, которое теперь стало более доступным для жителей Азербайджана.

Недавно Genolier Patient Services, подразделение сети клиник Swiss Medical Network, специализирующееся на координации приема и лечения иностранных пациентов, провело стратегическое мероприятие в Баку. В рамках программы они пригласили доктора Фредерика Шилса, известного нейрохирурга из женевской клиники Clinique Générale-Beaulieu, чтобы он рассказал о передовых методах лечения позвоночника и инновациях в медицине Швейцарии.

Доктор Шилс широко известен как один из ведущих швейцарских специалистов по лечению заболеваний шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Обладая более чем 14-летним опытом в области малоинвазивной нейрохирургии, он разработал индивидуальный подход к лечению позвоночника, при котором потребности каждого пациента тщательно оцениваются для поиска оптимального решения.

Доктор Фредерик Шилс

Пациентам, страдающим от хронических болей в спине, доктор Шилс предлагает передовые методики, направленные на облегчение дискомфорта и восстановление качества жизни. В его минимально инвазивных процедурах приоритет отдается небольшим разрезам и сохранению мышечных и связочных структур, что приводит к сокращению времени восстановления и более быстрому возвращению к нормальной деятельности.

В клинике Générale-Beaulieu доктор Шилс работает вместе с многопрофильной командой, гарантируя коллективный подход даже к самым сложным случаям. Для иностранных пациентов Genolier Patient Services упрощает доступ к этому опыту, управляя всеми логистическими и административными деталями, позволяя пациентам сосредоточиться на своем здоровье.

Вид, открывающийся из окон клиники Générale-Beaulieu

Независимо от того, ищут ли пациенты облегчения хронических болей в спине или изучают передовые варианты хирургического лечения, команда доктора Шилса всегда готова помочь. Их стремление к сопереживанию, доступность и командная работа гарантируют каждому пациенту высочайший уровень обслуживания с учетом его уникальных потребностей.

Доктор Шилс использует самые современные медицинские технологии, включая систему визуализации O-Arm, нейронавигацию и передовые инструменты нейромониторинга. Эти инновации позволяют проводить точные и эффективные вмешательства при широком спектре заболеваний позвоночника, от дегенеративных заболеваний дисков до переломов, связанных с травмами.

Для тех, кто не может приехать немедленно, доктор Шилс предлагает вариант удаленного общения в виде консультаций в режиме видеоконференции. Эта услуга позволяет пациентам получить совет эксперта, второе мнение или рекомендации по выбору лечения, не выходя из дома. Будь то личная или виртуальная встреча, доктор Шилс и его команда всегда готовы оказать своевременную квалифицированную помощь.

Боль в спине не должна определять чью-то жизнь. Благодаря опыту доктора Шилса и работе службы поддержки пациентов Genolier помощь рядом.

Чтобы записаться на консультацию или узнать больше об индивидуальных вариантах лечения позвоночника, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected] или по телефону +41 22 839 55 88.