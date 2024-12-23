Расширен список автомобилей, которым разрешен въезд на автобусные полосы

В Азербайджане кареты скорой помощи могут въезжать на автобусные полосы.

Как сообщает Day.Az, об этом Вугар Гурбанов сказал на пресс-конференции по итогам деятельности TƏBİB за 2024 год и планам на 2025 год.

"Мы договорились с МВД и Государственной дорожной полицией Азербайджана о том, что кареты скорой помощи могут въезжать на автобусные полосы. Но граждане должны уступать дорогу машинам скорой помощи", - подчеркнул В. Гурбанов.

Недавно сообщалось, что в медучреждениях TƏBİB теперь есть вакцины против гриппа.