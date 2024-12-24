Предотвращена контрабанда наркотиков через Каспий

Предотвращена контрабанда наркотиков в Азербайджан

Об этом Day.Az сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

22 декабря в 03:25 в результате взаимодействия подразделений Береговой охраны командования Государственной пограничной службы и пограничных судов, выполняющих задание по охране государственной границы, была предотвращена контрабанда на территорию Азербайджанской Республики большой партии наркотиков.

При осмотре было обнаружено и изъято 500 таблеток метадона М-40 общим весом 745 граммов, 23 кг 475 граммов марихуаны, 270 граммов опиума. По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.