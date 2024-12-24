Пожар на территории автозаправки в бакинском поселке

В поселке Забрат-2 Сабунчинского района Баку на территории автозаправочной станции произошел пожар в автомастерской.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, информация о возгорании поступила на горячую линию 112, после чего на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативной работе пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние постройки и другие боксы автосервиса. Возгорание возникло в одном из боксов площадью 250 квадратных метров, однако пожар был быстро локализован.

Огонь повредил часть одного бокса на площади 80 квадратных метров, а также моторный отсек и салон автомобиля ВАЗ-2107, находившегося там на ремонте. Другие два бокса и остальные части машины удалось уберечь от повреждений.