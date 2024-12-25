Сколько человек выжили в авиакатастрофе в Актау? - предварительные данные
По предварительным данным, 25 человек выжили в авиакатастрофе в городе Актау.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана.
"На борту самолета находилось 67 человек, из них 5 членов экипажа. По пострадавшим информация уточняется. Предварительно имеются 25 выживших человек из них 22 человека доставлены в больницу. Всего задействованы 150 человек личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП. Списки пассажиров уточняются", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что ранее сегодня пассажирский самолет "Embraer 190", выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта города Актау.
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