Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 26 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода. Осадки маловероятны, однако ночью местами возможен дождь. В ночные и утренние часы прогнозируется туман. Утром северо-западный ветер сменится на юго-восточный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью будет колебаться в пределах 4-7 градусов тепла, днем достигнет 8-10 градусов.

Атмосферное давление составит 769 мм рт. ст., а относительная влажность будет находиться в диапазоне 75-85% как ночью, так и днем.

В восточных регионах Азербайджана вечером и ночью местами возможны дождь и туман. Ожидается умеренный западный ветер.