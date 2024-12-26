Как проходит лечение пострадавших в авиакатастрофе?

Сейчас мы возвращаемся из Казахстана вместе с министром по чрезвычайным ситуациям. Там мы посетили граждан Азербайджана и других пассажиров. Мы поинтересовались состоянием их здоровья. Некоторые из них могут двигаться самостоятельно.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

По его словам, на основе решения врачей граждане Азербайджана, пострадавшие в результате крушения самолета, остаются в Казахстане.

"Они вернутся, когда врачи решат. В то же время у нас в реанимации находятся пациенты, лечение которых проходит под наблюдением врачей из Казахстана и врачей, командированных из Азербайджана. Вероятности доставить тела погибших сегодня нет. Расследование продолжается. Окончательное решение будет принято завтра или в ближайшие дни. Обнаружены черные ящики. В соответствии с законом они будут расследованы", - сказал министр.