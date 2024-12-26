Президент AZAL сказал, как будет проводиться анализ черных ящиков
К сожалению, во время крушения погибли два опытных пилота и бортпроводница, героизм которых никогда не будет забыт.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил журналистам президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.
Он отметил, что черный ящик самолета уже обнаружен и для его анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями.
"Самолет был капитально отремонтирован в октябре, прошел техосмотр и эксплуатировался опытными пилотами, которые налетали более 15 тысяч часов. Тем не менее, причины инцидента расследуются.
В настоящее время ведется подготовка к доставке в Азербайджан выживших пассажиров и тел погибших из города Актау", - добавил С.Рзаев.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Из поступивших в больницу пострадавших - 11 проходят лечение в отделении реанимации, 13 - в травматологическом отделении, 2 - в отделении нейрохирургии и 1 - в хирургическом отделении. Эти лица находятся под контролем профессиональных врачей Казахстана и врачей, высланных из Азербайджана и России. Им была оказана оперативная и специализированная медицинская и психологическая помощь.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджане объявлено днем траура.
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