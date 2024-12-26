Завтра ожидаются дождь, туман и снег

27 декабря на территории Баку и Абшеронского полуострова ожидается преимущественно дождливая погода, местами осадки могут быть сильными, особенно в ночные часы в отдельных районах полуострова. Прогнозируется юго-восточный ветер.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью будет колебаться в пределах 7-9 градусов тепла, а днем составит 9-11 градусов выше нуля. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 767 мм рт. ст., а влажность воздуха будет составлять 70-80% как ночью, так и днем.

На востоке Азербайджана ночью и утром также ожидаются дожди, а в других регионах осадки вероятны ближе к вечеру. В горной местности пойдет снег, местами осадки будут интенсивными. Кроме того, местами может наблюдаться туман. Ветер будет умеренным, западного направления.

Температура воздуха в регионах ночью составит 2-7 градусов тепла, а днем - от 8 до 12 градусов выше нуля. В горных районах ночью термометры покажут от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от 4 до 9 градусов тепла.