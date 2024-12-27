Тело одного из погибших в авиакатастрофе передано семье

Тело одного из погибших в авиакатастрофе в казахстанском городе Актау, передано семье.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, один из погибших - житель Балакянского района Рамазан Нарман оглу Филиев 1998 года рождения. Его тело было доставлено и сегодня утром передано семье. Филиев будет похоронен около 10 часов на кладбище родного села Шариф.

Р.Филиев женился два года назад, у него остался 10-месячный ребенок.

Напомним, что 15 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау, были жителями Балакянского района, 10 из них погибли при крушении.