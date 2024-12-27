https://news.day.az/society/1718719.html Тело одного из погибших в авиакатастрофе передано семье Тело одного из погибших в авиакатастрофе в казахстанском городе Актау, передано семье. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, один из погибших - житель Балакянского района Рамазан Нарман оглу Филиев 1998 года рождения. Его тело было доставлено и сегодня утром передано семье.
Тело одного из погибших в авиакатастрофе передано семье
Тело одного из погибших в авиакатастрофе в казахстанском городе Актау, передано семье.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, один из погибших - житель Балакянского района Рамазан Нарман оглу Филиев 1998 года рождения. Его тело было доставлено и сегодня утром передано семье. Филиев будет похоронен около 10 часов на кладбище родного села Шариф.
Р.Филиев женился два года назад, у него остался 10-месячный ребенок.
Напомним, что 15 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау, были жителями Балакянского района, 10 из них погибли при крушении.
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