В небе произошло два взрыва, а через полтора часа самолет рухнул на землю.

Как передает Day.Az, об этом Trend рассказала оставшаяся в живых в авиакатастрофе самолета AZAL жительница Балакенского района Вафа Шабанова, которая в настоящее время проходит лечение в "Yeni Klinika".

По ее словам, когда самолет рухнул, на земле их уже ждала помощь.

"После инцидента сотрудники посольства Азербайджана встретились с нами, приехали наши врачи, было много людей. Нам помогли наладить связь с близкими. Здесь все хорошо, я понемногу прихожу в себя и иду на поправку", - добавила она.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черные ящики" самолета уже обнаружены и для их анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

Недавно были распространены новые кадры с места крушения самолета AZAL от МЧС Казахстана.