В небе произошло два взрыва, а через полтора часа самолет рухнул на землю - пострадавшая в авиакатастрофе
В небе произошло два взрыва, а через полтора часа самолет рухнул на землю.
Как передает Day.Az, об этом Trend рассказала оставшаяся в живых в авиакатастрофе самолета AZAL жительница Балакенского района Вафа Шабанова, которая в настоящее время проходит лечение в "Yeni Klinika".
По ее словам, когда самолет рухнул, на земле их уже ждала помощь.
"После инцидента сотрудники посольства Азербайджана встретились с нами, приехали наши врачи, было много людей. Нам помогли наладить связь с близкими. Здесь все хорошо, я понемногу прихожу в себя и иду на поправку", - добавила она.
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.
"Черные ящики" самолета уже обнаружены и для их анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.
Недавно были распространены новые кадры с места крушения самолета AZAL от МЧС Казахстана.
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