В Азербайджане ужесточают меры против продажи опасных пищевых продуктов

Лица, производящие опасные пищевые продукты, организующие их продажу или хранящие их с целью сбыта, могут быть лишены свободы на срок до 10 лет.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в новой статье 200-3, предложенной в Уголовный кодекс, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, за умышленное производство, продажу или хранение опасных для жизни и здоровья людей пищевых продуктов, совершение этих деяний в крупном размере предусматривается штраф от десяти тысяч до пятнадцати тысяч манатов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы сроком до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Согласно проекту, если эти действия будут совершены повторно; совершены группой лиц или организованной группой, заранее вступившей в сговор; совершены в крупном размере, то предусматривается наказание в виде ограничения свободы сроком от года до трех лет или лишение свободы сроком от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Указанные выше деяния предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, если по неосторожности причинен вред здоровью. Если указанные выше деяния повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если указанные выше деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане вводят штраф за розничную продажу некоторых лекарств.