Как долго в Азербайджане будет идти дождь?

Дождливая погода, наблюдаемая на территории Азербайджана, в западных районах сохранится до полудня 29 декабря, а в восточных - до утра 31 декабря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром 28 декабря в Азербайджане наблюдается дождливая погода.

Осадки составили 5 мм в Джульфе и Балакене, 4 мм в Нахчыване, Садараке и Агдаме, а 3 мм в Огузе, Шеки, Агстафе, Габале, Тертере, Шаруре, Хачмазе, Джейранчёле, Зангилане, Физули, Губе, Ордубаде, Дашкесане, Нафталане, Шамкире, Товузе, Исмайыллы, Шамахы, Гяндже, Гобустане, Халтане, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Имишли, Нефтчале, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Лерике, Астаре и Гёранбое. В Баку и на Абшеронском полуострове зафиксировано 1 мм осадков.

В горных районах шел снег, высота снежного покрова в Шахдаге составила 15 см, в Кельбаджаре - 5 см, в Гахе и Гусаре - 2 см, а в Гедабее, Лачине, Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Хыналыге, Загатале, Шахбузе - 1 см.

Туман был зафиксирован в Ярдымлы, Гаджигабуле, Евлахе, Гёйчае, Лерике, Нахчыване, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакене, Загатале, Шеки, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре и Сумгайыте, где видимость ограничивалась до 500 м.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az