Видеоизображения дают основание утверждать, что самолет AZAL разбился из-за воздействия извне.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом заявил сегодня министр цифрового развития Азербайджана Рашад Набиев на церемонии прощания в Международном аэропорту Гейдар Алиев с тремя членами экипажа - пилотами Игорем Кшнякиным, Александром Кальяновым и бортпроводницей Хёкумой Алиевой, погибшими в авиакатастрофе под Актау.

"Азербайджан потерял ценных пилотов и пассажиров в результате крушения из-за технического и физического воздействия извне самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Свидетельские показания, а также видео в социальных сетях и СМИ, на которых мы видим обломки самолета, дают нам полное основание утверждать, что наш самолет разбился из-за физического и технического воздействия извне", - добавил он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

А 28 декабря были доставлены тела трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева), а также 21 пассажира.