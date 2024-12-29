Я горжусь своей дочерью.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Джалил Алиев, отец погибшей в авиакатастрофе бортпроводницы Хёкумы Алиевой на церемонии прощания в Международном аэропорту Гейдар Алиев с тремя членами экипажа - пилотами Игорем Кшнякиным, Александром Кальяновым и бортпроводницей Хёкумой Алиевой, погибшими в авиакатастрофе под Актау.

"Конечно, это тяжелая трагедия. Весь азербайджанский народ, государство, нация в равной степени несут бремя этой тяжелой трагедии. Выражаю соболезнования всему народу. Я горжусь своей дочерью. Пусть память о ней живет вечно. Я очень люблю ее", - добавил он.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

А 28 декабря были доставлены тела трех членов экипажа (пилоты Игорь Кшнякин, Александр Кальянинов и бортпроводница Хёкума Алиева), а также 21 пассажира.