Землетрясение на Каспии

В азербайджанской акватории Каспийского моря зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

"Согласно данным Бюро по исследованию землетрясений, в Каспийском море произошли подземные толчки", - говорится в официальном сообщении.

Очаг землетрясения находился на глубине 65 километров, а само природное явление произошло в 00:14 по бакинскому времени.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 4,3. Эпицентр подземных толчков находился в 107 километрах севернее города Сумгайыт.