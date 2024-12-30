https://news.day.az/society/1719631.html Землетрясение на Каспии В азербайджанской акватории Каспийского моря зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА. "Согласно данным Бюро по исследованию землетрясений, в Каспийском море произошли подземные толчки", - говорится в официальном сообщении.
Землетрясение на Каспии
В азербайджанской акватории Каспийского моря зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
"Согласно данным Бюро по исследованию землетрясений, в Каспийском море произошли подземные толчки", - говорится в официальном сообщении.
Очаг землетрясения находился на глубине 65 километров, а само природное явление произошло в 00:14 по бакинскому времени.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 4,3. Эпицентр подземных толчков находился в 107 километрах севернее города Сумгайыт.
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