Какая погода ждет нас в последний день года?

Обнародован прогноз погоды на 31 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в некоторых местах вероятны осадки. Вечером северо-восточный ветер сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем-7-9 ° тепла.

В отдельных местах в районах Азербайджана ожидаются осадки. В некоторых восточных районах возможны дожди, в горных районах-снег. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 8-13° тепла, в горах 3-8° мороза, днем 0-5 ° тепла.