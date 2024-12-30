МВД обратилось к гражданам

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к лицам, планирующим посетить освобожденные территории в праздничные дни.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следует понимать возложенную на вас ответственность и следовать соответствующим правилам. При наличии разрешения вам будет обеспечено свободное и беспрепятственное передвижение. Если вы путешествуете на личном автомобиле, зарегистрировавшись через соответствующий портал, вы прежде всего должны двигаться по заранее определенным маршрутам. Как указано в уведомительных инструкциях, предоставляемых на временных полицейских постах, не разрешается ездить по второстепенным дорогам. Мы призываем не привозить на эти территории алкогольные напитки, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, посещать только места, предназначенные для отдыха. В Шуше, Лачыне, Зангилане, Физули, Суговушане и других живописных уголках Карабаха вы должны соблюдать все правила безопасности, избегать ситуаций, вызывающих общественное беспокойство, и своим поведением не нарушать атмосферу стабильности. Давайте в эти особые дни будем еще более солидарны, чем всегда, и станем свидетелями безопасных, благополучных, полных любви и счастья моментов", - говорится в обращении.