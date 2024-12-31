В Азербайджане задержаны продавцы пиротехники

Сотрудники полиции провели очередные оперативные мероприятия против лиц, организующих незаконную продажу пиротехнических средств на территории страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Пресс-службу Министерства внутренних дел, рейды были проведены в Сабаильском, Сабунчинском и Хатаинском районах столицы, а также в городах Сумгайыт и Гянджа, и в районах Ленкорань и Сальян.

В результате мероприятий были задержаны 15 человек, занимавшихся продажей взрывчатых веществ и пиротехнических средств. У них изъяты различные пиротехнические устройства.

Собранные материалы по фактам переданы в суды для правовой оценки.