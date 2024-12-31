https://news.day.az/society/1719909.html В Азербайджане задержаны продавцы пиротехники Сотрудники полиции провели очередные оперативные мероприятия против лиц, организующих незаконную продажу пиротехнических средств на территории страны.
В Азербайджане задержаны продавцы пиротехники
Сотрудники полиции провели очередные оперативные мероприятия против лиц, организующих незаконную продажу пиротехнических средств на территории страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Пресс-службу Министерства внутренних дел, рейды были проведены в Сабаильском, Сабунчинском и Хатаинском районах столицы, а также в городах Сумгайыт и Гянджа, и в районах Ленкорань и Сальян.
В результате мероприятий были задержаны 15 человек, занимавшихся продажей взрывчатых веществ и пиротехнических средств. У них изъяты различные пиротехнические устройства.
Собранные материалы по фактам переданы в суды для правовой оценки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре