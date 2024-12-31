Скончался профессор БГУ

На 86-м году жизни скончался доктор физико-математических наук, консультант кафедры теории функций и функционального анализа механико-математического факультета Бакинского государственного университета (БГУ) Джамали Мамедханов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на БГУ, Джамали Мамедханов родился в 1938 году. В 1946 году он начал обучение в средней школе поселка Мардакан, а в 1956 году окончил среднюю школу №46 города Баку. В 1956-1961 годах он обучался на физико-математическом факультете БГУ. Работал старшим лаборантом, затем ведущим научным сотрудником Института математики и механики НАН Азербайджана до 1976 года.

В 1964 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1984 году получил степень доктора наук. С 1976 года работал доцентом, а с 1985 года - профессором кафедры теории функций и функционального анализа БГУ. С 2014 года он был консультантом кафедры. За свою научную карьеру опубликовал около 100 научных статей, а под его руководством подготовлено 13 кандидатов и 3 доктора наук.

Джамали Мамедханов также был отцом Анар Мамедханова - президента Клуба веселых и находчивых, капитана команды "Бакинские мальчики" и депутата Милли Меджлиса трех созывов.