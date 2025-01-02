Стоит ли вакцинировать детей от коклюша?

Некоторые родители отказываются от прививок, ссылаясь на непроверенную информацию о вреде вакцин. Например, в случае с детьми, умершими от кори, выяснилось, что большинство из них не были привиты. Это подтверждает, что отказ от вакцинации может привести к вспышкам заболеваний с тяжелыми последствиями.

Подобные угрозы касаются и коклюша, дифтерии, а также других заболеваний, упомянутых выше. В последние месяцы наблюдается небольшой рост числа заболевших коклюшем.

Как передает Day.Az, педиатр Вагиф Гараев рассказал в интервью Bizim.Media, что риск вспышки заболеваний, предотвращаемых вакцинацией, остается высоким, если не обеспечить своевременные прививки.

"В прошлом году корь распространилась, были серьезные последствия, несколько детей умерли. После этого родители, напуганные эпидемией, начали делать прививки, и ситуация улучшилась. Даже те, кто ранее был против вакцинации, обратились за информацией и прививали своих детей. Но неужели нужно, чтобы кто-то умер, чтобы начать защищать своего ребенка? Это неправильный подход. Важно, чтобы мы занимались просвещением", - подчеркнул врач.

Гараев также рассказал о возможных осложнениях коклюша: "Несколько месяцев назад коклюш был широко распространен, хотя официальные данные говорили о меньшем количестве случаев. Я не обвиняю в этом официальные органы, так как диагноз должен быть подтвержден обследованиями. Вакцина АКДС защищает от коклюша, дифтерии и столбняка - опасных заболеваний, которые могут привести к смерти. Коклюш - это инфекция дыхательных путей, которая может длиться месяцами. Осложнения включают пневмонию, судороги и даже смерть. Характерный симптом - приступы судорожного кашля, во время которых ребенок может задыхаться. Единственный надежный способ защиты - вакцинация."

Он также добавил, что раньше коклюш считался божьей карой из-за отсутствия образования и медицины, но, несмотря на прогресс науки, отношение людей к прививкам мало изменилось.

"Многие родители боятся делать прививки, слушая мифы о их вреде. Но мы должны доверять науке и медицине, а не фейковым сообщениям в интернете. Современные вакцины безопасны и эффективны. Государство предоставляет бесплатные европейские вакцины в поликлиниках. Нет разницы между вакциной в частной и государственной клинике, лишь разные производители. Страны, такие как Россия, Индия, Германия, производят большинство вакцин, и США с Францией разрешили массовое производство после испытаний. Если мы не верим науке, то во что тогда верить?" - заключил педиатр.