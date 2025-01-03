«Азеригаз» приступил к обновлению тарифов

В системах абонентского учета программного обеспечения (ПО) "Азеригаз" началось введение новых тарифов.

Как сообщает Day.Az, в "Азеригаз" уточнили, что до полного внедрения изменений в программное обеспечение стоимость газа с 2 января будет рассчитываться по новым тарифам, и эти изменения будут учитываться в последующих платежах.

Показатели по механическим счетчикам будут рассчитываться по новым тарифам с первого чтения 2025 года.

Объемы годового потребления для населения:

Тариф за 1 куб.м природного газа при потреблении до 1200 куб.м увеличен на 0,5 гяпик (4,2%), с 12 до 12,5 гяпик.

Тариф при потреблении от 1200 до 2500 куб.м повышен на 2 гяпик (10%), с 20 до 22 гяпик.

Тариф при потреблении свыше 2500 куб.м увеличен на 5 гяпик (20%), с 25 до 30 гяпик.

Средний тариф за 1 куб.м природного газа для населения повышен на 1,3 гяпик (8,7%).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуги для населения:

Для 48% абонентов - на 32 гяпик;

Для 39% абонентов - на 1 манат 43 гяпик;

Для 13% абонентов (потребляющих больше) - на 7 манат 46 гяпик.

Как видно, для 48% населения тариф за 1 куб.м природного газа повысился на минимальный уровень - 0,5 гяпик (4,2%).

Решение вступило в силу с 2 января 2025 года.