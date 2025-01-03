https://news.day.az/society/1720302.html Лисы в центре Баку - ВИДЕО В центре Баку были замечены лисы. Как сообщает Day.Az, хищные животные были замечены ночью в людном месте. Местный житель снял это на видео, которое мы представляем вашему вниманию.
Лисы в центре Баку - ВИДЕО
В центре Баку были замечены лисы.
Как сообщает Day.Az, хищные животные были замечены ночью в Приморском бульваре.
Местный житель снял это на видео, которое мы представляем вашему вниманию.
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