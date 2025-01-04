https://news.day.az/society/1720480.html На Солнце произошло шесть мощных вспышек Шесть мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х, зарегистрированы на Солнце 4 января. Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
На Солнце произошло шесть мощных вспышек
Шесть мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х, зарегистрированы на Солнце 4 января.
Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
"4 января в 01:41 мск (02:41 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты", - говорится в сообщении.
Напомним, что это уже вторая мощнейшая вспышка, произошедшая с начала января.
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