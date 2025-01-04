На Солнце произошло шесть мощных вспышек

Шесть мощных вспышек, одна из которых высочайшего класса Х, зарегистрированы на Солнце 4 января.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"4 января в 01:41 мск (02:41 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты", - говорится в сообщении.

Напомним, что это уже вторая мощнейшая вспышка, произошедшая с начала января.