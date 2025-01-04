Дождь, ветер и туман

5 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, днем в некоторых районах возможны кратковременные дожди, а ночью и утром - слабый туман.

Юго-западный ветер сменится на северо-западный, который будет временами усиливаться. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 6°C, а днем поднимется до 7-9°C. Атмосферное давление возрастет до 767 мм рт. ст., влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, но вечернее время принесет переменные дожди, а в горных районах выпадет снег. На некоторых участках возможно образование тумана, также будет порывистый западный ветер. Температура ночью варьируется от -2°C до +3°C, днем - от 10 до 15°C. В горах ночью ожидается 5-10°C мороза, а днем - 2-7°C тепла.