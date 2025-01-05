В Азербайджане усилилась скорость ветра

Погода на территории Азербайджана была преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах, таких как поселок Бина, остров Чилов, Гаджигабул и Нефтчала, наблюдался туман.

В соответствии с оранжевым предупреждением, западный ветер временами усиливался в Дашкесане до 23 м/с. Согласно желтому предупреждению, скорость ветра в Огузе достигала 20 м/с, в Нафталане, Гобустане и Лерике - 18 м/с, а в Шеки - 15 м/с.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4 градуса тепла, в равнинных районах - 9 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 10 градусов тепла, а в горных районах - 9 градусов мороза.