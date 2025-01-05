Задержан вице-президент Федерации кикбоксинга

Еще один человек был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении кикбоксеров и тренеров по боксу, участвовавших в инциденте вчера ночью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Prosport.Az, чемпион мира и Европы по кикбоксингу, вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Рамал Асланов был задержан сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.

Отметим, что Рамал Асланов по прозвищу "Лорд" подозревается в том, что он заказал Эльнуру Гамидову, Эльчину Гусейнову и Эльвину Мамедову избить майора Государственной пограничной службы. заслуженного тренера по кикбоксингу и заслуженного мастера спорта Фуада Зейналова. Хотя Рамал Гусейнов и Фуад Зейналов работали в одной федерации, между ними долгое время были холодные отношения.