Подробности устроенного спортсменами хулиганства

Вчера около трех часов ночи в Хатаинском районе Баку группа спортсменов совершила инцидент на почве хулиганства.

Как передает Day.Az, в пресс-службе МВД "Qafqazinfo" сообщили, что сотрудники полиции установили подозреваемых и задержали Эльнура Гамидова, Эльчина Гусейнова и Эльвина Мамедова.

По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются.

Отметим, что Эльнур Гамидов и Эльчин Гусейнов работают тренерами по кикбоксингу. Эльвин Мамедов - преподаватель бокса.

По данным Prosport.Az, пострадавшим оказался Фуад Зейналов, майор Государственной пограничной службы (ГПС), инструктор по кикбоксингу, заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта. Инцидент произошел возле ресторана "Йаван", расположенного рядом с Хатаинской районной прокуратурой. Неизвестные напали на него, когда он выходил из ресторана.