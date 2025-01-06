https://news.day.az/society/1720837.html На Земле бушует магнитная буря Из-за повышенной активности на Солнце 1 января началась геомагнитная буря, которая усилилась до уровня G4 (сильная буря). В настоящее время индекс Кр, выражающий активность геомагнитного поля, равен 4, активна космическая погода. Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории им. Насиреддина Туси.
На Земле бушует магнитная буря
Из-за повышенной активности на Солнце 1 января началась геомагнитная буря, которая усилилась до уровня G4 (сильная буря).
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории им. Насиреддина Туси.
В настоящее время индекс Кр, выражающий активность геомагнитного поля, равен 4, активна космическая погода.
Геомагнитное поле будет иметь влияние до 8 января. Кроме того, существует вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2 в течение дня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре