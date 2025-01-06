На Земле бушует магнитная буря

Из-за повышенной активности на Солнце 1 января началась геомагнитная буря, которая усилилась до уровня G4 (сильная буря).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории им. Насиреддина Туси.

В настоящее время индекс Кр, выражающий активность геомагнитного поля, равен 4, активна космическая погода.

Геомагнитное поле будет иметь влияние до 8 января. Кроме того, существует вероятность геомагнитной бури уровня G1-G2 в течение дня.