В некоторых частях Азербайджана ожидаются сильные ливни

С вечера 7 января и в течение следующего дня в отдельных регионах Азербайджана прогнозируются сильные дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 7 января до полудня 8 января местами ожидаются переменные дожди. Есть вероятность их усиления местами на полуострове.

В некоторых восточных районах Азербайджана с 7 января до утра 8 января ожидаются переменные осадки. Местами осадки могут усилиться.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az