https://news.day.az/society/1720852.html В некоторых частях Азербайджана ожидаются сильные ливни С вечера 7 января и в течение следующего дня в отдельных регионах Азербайджана прогнозируются сильные дожди. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 7 января до полудня 8 января местами ожидаются переменные дожди. Есть вероятность их усиления местами на полуострове.
В некоторых частях Азербайджана ожидаются сильные ливни
С вечера 7 января и в течение следующего дня в отдельных регионах Азербайджана прогнозируются сильные дожди.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 7 января до полудня 8 января местами ожидаются переменные дожди. Есть вероятность их усиления местами на полуострове.
В некоторых восточных районах Азербайджана с 7 января до утра 8 января ожидаются переменные осадки. Местами осадки могут усилиться.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре