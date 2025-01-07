Будет ли в Азербайджан привезена вакцина от гриппа?

В Азербайджане достаточно вакцин против гриппа, поэтому закупка дополнительных препаратов не планируется.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Министерство призывает граждан из групп риска пройти вакцинацию против сезонного гриппа для защиты здоровья и предотвращения случаев острых респираторных вирусных инфекций.

Желающие сделать прививку могут обратиться в государственные медицинские учреждения, предоставляющие амбулаторно-поликлинические услуги по месту жительства или работы.

Напомним, что в осенне-зимний период в стране наблюдается рост острых респираторных вирусных инфекций. Для профилактики и борьбы с гриппом Министерство здравоохранения закупило высококачественную и безопасную вакцину от компании "Abbott". Вакцинация началась 10 сентября прошлого года, согласно соответствующему приказу министра.