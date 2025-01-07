Новые парковочные зоны в Баку

В Баку созданы новые парковочные зоны.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), передает Day.Az.

Отмечается, что на улицах Наджафгулу Рафиева, Джафара Джаббарлы и Гутгашинлы установлены соответствующие дорожные знаки, а также организованы платные парковочные зоны в трех разных местах.