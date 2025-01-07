https://news.day.az/society/1721138.html Новые парковочные зоны в Баку В Баку были созданы новые парковочные зоны. Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), передает Day.Az. Отмечается, что на улицах Наджафгулу Рафиева, Джафара Джаббарлы и Гутгашинлы установлены соответствующие дорожные знаки, а также организованы платные парковочные зоны в трех разных местах.
Новые парковочные зоны в Баку
В Баку созданы новые парковочные зоны.
Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), передает Day.Az.
Отмечается, что на улицах Наджафгулу Рафиева, Джафара Джаббарлы и Гутгашинлы установлены соответствующие дорожные знаки, а также организованы платные парковочные зоны в трех разных местах.
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