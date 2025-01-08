В Баку обнаружен труп

В Бинагадинском районе Баку на улице был найден труп мужчины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел в поселке Расулзаде.

В ходе расследования установлено, что погибший - житель Баку Махир Амрахов (1962 года рождения).

На теле мужчины не выявлено признаков насильственной смерти.

По данному делу проводится расследование в районной прокуратуре.