https://news.day.az/society/1721328.html

В Баку обнаружен труп

В Бинагадинском районе Баку на улице был найден труп мужчины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел в поселке Расулзаде. В ходе расследования установлено, что погибший - житель Баку Махир Амрахов (1962 года рождения). На теле мужчины не выявлено признаков насильственной смерти.