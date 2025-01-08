https://news.day.az/society/1721328.html В Баку обнаружен труп В Бинагадинском районе Баку на улице был найден труп мужчины. Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел в поселке Расулзаде. В ходе расследования установлено, что погибший - житель Баку Махир Амрахов (1962 года рождения). На теле мужчины не выявлено признаков насильственной смерти.
В Баку обнаружен труп
В Бинагадинском районе Баку на улице был найден труп мужчины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, инцидент произошел в поселке Расулзаде.
В ходе расследования установлено, что погибший - житель Баку Махир Амрахов (1962 года рождения).
На теле мужчины не выявлено признаков насильственной смерти.
По данному делу проводится расследование в районной прокуратуре.
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