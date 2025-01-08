Задержанные в Африке суда принадлежат "ASCO"?

Суда, задержанные на Африканском континенте, не принадлежат ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (АSCО).

Как передает Day.Az, об этом на личной странице в Facebook написал пресс-секретарь ASCO Мехман Мехтиев.

Отмечается, что использование в новостях о судне фотографий судов ASCO, плавающих в Каспийском море, вызывает обеспокоенность.

"Мы получаем многочисленные тревожные сообщения от моряков и их семей. Как и дезинформация, использование неверных изображений также вызывает путаницу",- отмечается в публикации.

Напомним, что ранее СМИ со ссылкой на капитана дальнего плавания Сайяра Гулиева сообщили, что 3 судна, принадлежащих Азербайджану, вместе с экипажем были задержаны в Африке, у берегов Эритреи.

Отмечалось, что судна направлялись из Баку в Саудовскую Аравию, однако из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены отклониться от маршрута и оказались у берегов Эритреи.

Государственное морское и портовое агентство незамедлительно в рабочем порядке проинформировало Министерство иностранных дел. Кроме того, ГМПА направило официальные письма с соответствующей информацией уполномоченному органу государства Эритрея в сфере морского транспорта, а также Международной морской организации (ММО), постоянному представительству Эритреи при ММО и посольству в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии